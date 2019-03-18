麻豆文旦之亂後 開花正常了 產量可期

2019-03-18 22:04

〔記者楊金城／台南報導〕一掃三月初柚花開花不正常的憂慮，現在麻豆柚花盛開了，柚農寬心不少，接下來要看4月底、5月初的麻豆文旦著果率，關係今年文旦產量。

因暖冬，麻豆柚花今年提早到2月就開花，但開花率不高，不少柚樹連花苞也沒看到，到了3月初，柚花開花參差不齊，即使同一個柚園，有的盛開，有的開花少，不少柚農憂心忡忡。柚農說，沒開花就不能授粉結果，開花率就影響產量。

這次立委補選掀起麻豆文旦之亂，被造謠去年盛產有200萬台斤文旦丟曾文溪，外銷中國簽約價也被柚農擔心將壓低今年文旦價格，都讓麻豆文旦開花率受到注目。

麻豆農會近期請來農委會台南區農改場柚子專家、副研究員張汶肇二次勘查麻豆文旦開花情形，張汶肇說，有些柚農為提早文旦產期，提前修枝和引水灌溉、施肥，導致柚樹「吐紅」長新葉，柚花晚開，開花情形不一。

張汶肇說，麻豆文旦盛花期一般在3月中、下旬，目前開花情形已正常了，接下來要看著果率。麻豆區農會總幹事孫慈敏說，柚花盛開，文旦產量可期。

柚農梁茂隆說，柚花盛開普遍，柚花特性會兩次落花落果，最後著果率最關鍵，4月下旬只要不吹溫暖南風和下雨，今年著果率應屬正常年。

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