長榮女中造型秀街頭快閃 帆布、塑膠網穿上身

2019-03-18 22:40

［記者劉婉君／台南報導］台南市長榮女中將學生成果展搬出校外，學生將帆布、塑膠網、超輕土全都穿上身，在人來人往的台南後火車站前，以快閃方式呈現造型秀，吸引民眾的目光。

長榮女中餐旅群科、家政群科畢業成果展，學生秀才藝也秀創意，將珍珠奶茶做成布丁，還用帆布、塑膠網、超輕土縫製成美麗的衣裳與飾品，走出戶外發表，與民眾分享學習的成果。

學生們的作品風格多元，有狂野的印地安風、也有充滿未來感的科技風，連遮雨棚的各色帆布，也成為花朵、蝴蝶結等飾品，圍籬、種菜用的黑色塑膠網被噴上不同的顏色後，折製成服裝上的配件，還有超輕土捏塑成的馬甲、頭飾等。

餐飲管理科及觀光事業科則在現場提供創意茶點供民眾試吃品嘗。

長女校長蔡玉敏指出，往年成果展都在校內舉辦，今年走出校園，希望訓練學生膽量及臨場應變的能力，近年來校方也積極與產官學界合作，提供美妝美髮、餐點創作等服務或教學，希望創造多贏，開啟學生的多元視野，培養市場競爭力。

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