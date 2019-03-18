拚人氣 關西鎮公所號召跟百歲人瑞學過生活

2019-03-18 21:59

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮果然是長壽鄉，全鎮2萬8000多人中，百歲人瑞就有17人，80歲到100歲以上的則共有2022人。鎮公所主任秘書王仁炳說，這拜當地好山好水好空氣外，慢活的農村步調沒有都會的生活壓力更是關鍵。為了替關西拚人口成長、也拚經濟，他們計畫邀請百歲人瑞當主人，讓有興趣也想快樂、健康、長壽過日子的人到關西作客，實際與人瑞生活，親身體驗百歲人瑞的長壽之道。

王仁炳說，關西人瑞多全國皆知，不少人瑞還身強體健仍可下田！關西也得天獨厚，有國道3號、浪漫台3線可以開車直達，也能逕自跳上公車、國道客運直抵市區。

不過因都市化、工業化導致關西人口外移，近年更因隔鄰龍潭擁有6都轄內福利、教育、基礎建設、醫療等資源俱優的強勢局面，使得全鎮人口到上個月底，創下只剩2萬8381人的新低！

他和鎮長劉德樑想要恢復關西昔日的人氣，不管是從人口成長或自爭取觀光來客，都想火力全開去努力，因此想到了發展「候鳥鄉親」的策略，打出「百歲人瑞」牌，想要吸引也想要健康、快樂、長壽的人到此一遊終而定居。

首先，他想把百歲人瑞的養生之道從文字化為影像，讓百歲人瑞平素生活的環境空間、飲食作息等真實呈現在大家眼前，透過車站、各旅遊服務中心、網站去行銷，引人心生嚮往。

為了支持前述計畫，公所近期將徵求這些人瑞及其家人的支持，且串連境內旅宿業者，規劃以1日或2日遊行程，安排來客優惠住宿後，實際跟著人瑞趴趴走，體驗人瑞的生活，從中了解他們怎麼養生。

王仁炳說，特別是當年的戰後嬰兒潮現在都已年過65了。這群曾是當前世界經濟主要貢獻者的一群人，在當前醫療發達、保健觀念普及下的社會，他們是人類有史以來最關切如何老得健康、老得快樂的1個世代，所以公所希望能投其所好，把百歲人瑞的健康長壽秘密公開，從中讓外人看到關西是個宜居的客家小鎮。

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