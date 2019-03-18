新北甄選雙語專長教師 簡章4/15公告

2019-03-18 21:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市今年將首次甄選有雙語教學專長的國中師資，包含藝能領域、科技領域2類，教師甄選簡章將於4月15日公告在新北市教師聯合甄選報名系統，人數尚待各校回報需求。將能提升國中學生英語聽力與口說，落實英文生活化。

新北市教育局表示，今年國中雙語教學專長教師甄選，應試資格為教師證中其一含英語科教師證，或具有英語能力相當於CEF語言能力參考架構B2級者。

新北教育局表示，共聘任89位外師於新北高中、國中及國小任教，涵蓋全市九大分區，並在80間國中建置英語情境教室，利用個別空間特色，規劃英語跨領域學校本位課程，也因應十二年國教新課綱上路後，提供學生生活化英語的學習情境。

這次徵選的優秀雙語師資，將與全市外師進行教師協同教學公開課，並與外師共同充實英語教學專業知能，培養學生成為有國際競爭力的世界公民。

教育局也規劃現職國中教師投入雙語教學，例如成立雙語教學輔導小組，建立未來雙語教學師資教學輔導支持系統；另外，減授現職教師授課節數，鼓勵各國中成立雙語教學的教師社群，並經費支持社群教師參與研發雙語課程，鼓勵社群教師進修強化英語口說與聽力。

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