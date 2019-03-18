潮州高中91人摘星 她完成阿嬤遺願錄取台大法律

2019-03-18 21:51

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大學繁星推薦放榜，根據大學徵選會統計，屏東縣潮州高中共有137人報名，其中91人錄取，在全國繁星上榜人數中排行第9，再度蟬聯屏東摘星王，錄取台大法律系的戴寧說，完成阿嬤遺願，未來希望改善台灣司法環境。

戴寧說，酒駕、家暴等社會問題頻傳，報讀法律系就是希望未來能改善司法環境，促進社會和諧，從小阿嬤就說她愛講話，應該去當律師，沒想到阿嬤在大考前生病去世，臨終前還叮嚀她好好加油準備考試，失去親人讓她非常難過，這次考試，她認為是阿嬤的鼓勵讓她超常發揮。

戴寧也分享，潮州高中就是以繁星推薦聞名，學校老師都相當有經驗，可以幫助學生考取心目中的校系，學校的圖書館更有200個獨立空間，每天早上8點至10點提供學生自習，是相當好的資源。

潮州高中錄取的91人中，有45人錄取國立大學，另外還有通過陽明大學醫學系第一階段的賴金承，他表示，他以5A++入學，當時曾經考慮到高雄就讀，但最後選擇離家近的潮州高中就讀，透過繁星也讓他順利通過醫學系第一階段甄試。

潮州高中也有不少家庭經濟較弱勢的學生，順利透過繁星計畫上榜，錄取政大韓文系的潘昱妡分享，因為來自中低收入家庭，所以進入潮州高中時就為自己設立目標，要求自己保持校排成績，除了爭取到心目中的校系，3年來也累積了校內外獎學金約10餘萬，可以當作上大學的基金。

同樣希望減輕家中經濟負擔的還有錄取金門大學食品科學系的莊心琇，及來自來義鄉的阮品蓉，錄取高雄醫學大學衣物管理暨醫療資訊學系。

潮州高中校長林榮洲說，潮州高中14年來穩居屏東地區錄取人數最多的學校，亮眼的表現除了學生用功，還要特別感謝學校老師的用心，在學測成績出來後，輔導學生填寫志願，幫助每個學生抓落點，上榜學生除了多是在地或鄰近學區，許多原鄉部落、家庭經濟較弱勢的學生，也藉由繁星管道獲得更好的就讀機會。

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