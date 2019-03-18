阿公店溪文學獎大專散文 鄭諭棻「夢想的路上」奪冠

2019-03-18 22:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕第12屆阿公店溪文學獎名單揭曉，大專散文組由目前就讀美國加州州立大學洛杉磯分校幼兒教育學系的鄭諭棻以「夢想的路上」一文奪冠，鄭諭棻3年前也曾以「回家」一文，拿下第9屆大專散文組第3名。

由岡山大專青年協會2007年發起的阿公店溪文學獎，為全台少數由地方單一社團舉辦的文學盛事，為鼓勵兒童、青少年從小培養文學愛好，從第3屆開始徵選「國小台語童詩」，第5屆徵選「國小客語童詩」，為全台首創的文學獎項。

2012年高市文藝獎得主、阿公店溪文學獎總顧問蔡文章表示，今年共收到532件參賽作品，各組經初審選出139件進入複審，作品皆有一定水準，評審包括張清榮、李漢偉、陳昌明、李宗定、余昭玟、黃漢龍、郭漢辰、蘇士雅、黃瑞田、蔣為文、鍾怡彥、楊淑玲、顏妙容、林美雪、王建國、陳慕真、黃山高等人。

各組得獎名單如下︰

●大專散文組－第1名美國加州州立大學洛杉磯分校鄭諭棻「夢想的路上」、第2名政治大學張翔穎「空氣微粒」、第3名中山大學吳鄺恆「南漂」。

●高中散文組－第1名高雄高工楊宸「都市奇獸」、第2名高師大附中蔡毓庭「春風顧」、第3名高雄中學劉耀暘「晉謁生命中的回憶」。

●國中散文組－第1名前峰國中楊宸嘉「回家」、第2名岡山國中紀愛聆「永懷『慈恩』‧念念『欣欣』」、第3名民族國中李若水「走讀河堤」。

●國小散文組－第1名後紅國小涂雅涵「匠愛家園－一個有愛無礙的地方」、第2名南安國小王奕旻「美麗的皮影戲」、第3名梓官國小「漯底山知春」。

●台語童詩組－第1名前峰國小歐又靚「茂林ê神秘客」、第2名梓官國小李宥辰「斑脂花tī咱故鄉」、第3名壽天國小郭浩任「窗」。

●客語童詩組－第1名龍肚國小劉耿豪「水雉歌」、第2名福安國小邱子睿「美濃个四季」、第3名福安國小陳彥皓「鬧熱个美濃四季」。

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