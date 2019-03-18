汰換烏賊車最高補助3萬5 宜縣拚電動車補助全台最高

2019-03-18 20:28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣加速汰換老舊二行程機車，縣府今年加碼補助，中低收入戶、原住民及大同、南澳鄉民換購電動2輪車，最高可補助3萬5千元，補助申請至今年底止，縣長林姿妙說，希望透過加碼，加速汰換催油門會冒白煙的二行程機車。

宜蘭縣領牌機車數約有27萬輛，其中仍有1萬2000輛屬老舊二行程機車；為加速汰換，二行程機車報廢、回收環保署補助800，宜蘭縣今年額外加碼3000元，一般戶淘汰二行程機車可獲3800元補助。

環保局解釋，若車主具中、低收入戶、原住民，及車籍設於大同、南澳等鄉民則加碼至5000，含環保署補助最高可獲5800元，若二行程機車換購電動機車，最高可獲3萬5000元補助，至於一般戶，也有2萬8000元補助，補助金為全國6都以外最高。

除換購電動機車外，民眾若新購電動機車，一般戶含環保署、經濟部、縣府在內，

可享2萬3000元補助，改換新燃油五期環保以上機車，新機車補助1萬2800元，中古機車補助8800元。

為鼓勵民眾汰換二行程機車，縣府今與廠商合辦記者會；林姿妙表示，二行程機車騎乘過程會冒出白煙，排氣管出口還會產生油汙，對空際造成不良影響，縣府希望推出補助誘因，加速二行程機車汰換。

環保局指出，二行程車機車汰換、換購補助申請都至今年底止，盼縣民把握最後補助機會，相關詳細補助辦法可至環保局官網查詢，或致電：03-9901529詢問。

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