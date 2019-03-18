倒數再進一步！ 核一廠除役環評今下午通過初審

2019-03-18 17:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署今天下午2時將舉辦「核一廠除役」第三次環評初審會議。台電表示，最終處置場2055年完工啟用，也表示會將「最終處置不在新北」納入考量，因為新北地質條件也不適合最終處置，「請新北市放心」。會議歷經兩小時討論全案建議通過審查，全案將送環評大會。原能會表示，環評大會通過後，原能會將正式發布除役許可，必須在25年完成除役。

台灣第一座核能發電廠一號機組在去年12月5日除役，二號機組將在今年7月15日屆滿除役，核一廠將走入歷史，不過除役環評卻仍在審查中，台電規畫將廢棄物外運、設置乾式貯存場放置核廢料，在過去兩次環評會議中，引發的爭議難解，趕不上除役時間表。

環評會議今天要求台電應在環評大會前補充相關資料，包含強化本案進出水口撞擊魚類、底棲生物等海域生態系的環境監測調查分析並補充敘明其豐富度、總量與物種增減變化的關聯性；補充除役過程乾式貯存設施遭遇各種情境的災害風險（含使用壽命期限、淹水、上游地區開發影響及蓄意破壞等事故）概率及影響範圍，並研提管控機制）；加強敘明廠區保留區級開發區與安全隔離帶配置規劃原則及結構材料監測抽樣檢測依據等。

台電副總蔡富豐在會前討論表示，核能一號機去年12月5日執照到期，二號機在今年7月15日到期，希望可即時取得除役許可，即便反應爐燃料因乾式貯存無法拿出來，但已規畫外圍設備已可拆除、並訂定拆除計畫，可在25年法規規定拆除完畢，也回應各界及地方對如期除役的期許。

不過，由於核一廠貯存設施，台電計畫第一期使用露天貯存、第二期改為室內貯存，但新北市以不核發水保執照反制，環團也要求一次到位直接做室內乾貯。

此外，核一廠除役後核廢料問題遲遲未解，新北市長侯友宜日前也強調，中期貯存場不可以成為最終貯存場，核廢料放多久應有明確答案。台電今天在簡報時表示，最終處置場預計在2055年完工啟用，之後便可將核一廠乾貯設備中，用過的核子燃料移入最終處置場。但環評委員李克聰認為若2055年未如期完工啟用，台電是否應說清楚有何應變措施？

對於是否直接採用室內乾貯，台電表示，由於室內貯存廠在2028年才完成，距離現在將延後將近10年，這會影響處理進度。蔡富豐也表示，希望乾式貯存能愈快愈好，因此將先讓少量燃料放在一期露天乾式貯存，讓除役可如期進行。台電也承諾會加速室內貯存場。

台電表示，對於萬一2055年延遲，集中式貯存預計16年可完成，若加上選址可在20年內完成，這是加速燃料移出新北市的作法，也期許行政院非核家園專案小組推動集中式貯存場，若行政院大力支持下，機會就會很大，不是只靠台電力推，萬一超過40年仍無最終場、集中場，也有改裝機制，使其不影響外界，這是最終應變方案，當然都不希望看到。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/