投資近百億大型商場 三井近期與台糖簽約

2019-03-18 16:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕日本三井不動產進駐台中港打造Outlet Park之後，經前市府林佳龍團隊協助，取得台糖湖濱生態園區開發案最優投資人資格，預定本月27日與台糖簽約，在東區投資近百億元興建LaLaport大型購物商場，也是三井集團在台中的第2個據點。

日商三井不動產投資25億元在台中港打造三井Outlet Park，成為市港合作成功範例，之後在前市長林佳龍任內，前市府經發局長呂曜志前往三井不動產在神奈川的LaLaport考察，並在地政局與台糖努力促成下，三井取得台糖湖濱生態園區開發案最優投資人資格。

台糖湖濱生態園區早期為台中糖廠，糖廠關閉後荒廢多年，近年經辦理區段徵收開發後釋出土地，總面積22.25公頃，位於後火車站、干城商業區旁，內有建國市場等，周邊生活機能一應俱全，現又有鐵路高架化、秀泰影城、艾美酒店進駐等利多加持。

台糖以設定地上權方式招商，三井取得「C區」及「E區」逾4.36公頃商業區土地，期限30年，初步規劃將投資興建LaLaport大型購物商場，主要以親子主題客源為定位，預計投資近百億，雙方訂27日簽約土地租約，成為三井第2個台中據點。

林佳龍市府團隊在任內優化投資環境、積極招商引資，努力推動中區再生計畫，台中車站新站啟用後，周遭大魯閣新時代廣場、秀泰影城、李方艾美酒店、台中火車站鐵道文化園區等陸續啟動，投資金額累計逾600億元。

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