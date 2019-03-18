金山台二線纜線下地完工 遊客：天空變乾淨

2019-03-18 15:40

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區台二線、中山路及中興路口一帶電纜線密密麻麻，讓路人經過覺得天空好醜陋，遇到颱風更是提心吊膽；經過相關單位努力，發包施作纜線下地工程，日前全部完工，各式電纜線都已下地，不再密密麻麻，遊客經過都說「天空變得漂亮、乾淨多了」。

過去金山區台二線、中山路與中興路口的天際纜線總是雜亂密布，嚴重影響景觀，不管是金山區居民還是遊客行經該路段時，都感到景觀上的突兀，天空亂七八糟，遇到颱風時，更不時有纜線掉落，影響交通安全。

為了改善該路口景觀，金山區公所多次邀集公路總局景美工務段、新北市政府交通局及養護工程處推動纜線地下化工程，除了將所屬各纜線進行清整，同時也協助清除廢棄纜線，日前已全部完工，已經煥然一新，還給民眾一個乾淨的天空。

金山區長陳國欽今天表示，推動纜線清整是金山區公所重要施政重點，此路口不僅車流量龐大，施工單位更橫跨多個行政機關，非常感謝景美工務段、市府交通局及養護工程處的協助。

另外，公所每年度除了配合「新北市纜線標章及架空纜線清整下地計畫」清除很多不明廢棄纜線，更配合相關研習會邀請里長辦理纜線辨識教育訓練，希望與各單位共同努力，不僅提高纜線案件處理時效，更讓市容更加美觀。

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