新竹縣長楊文科訪花博 宣傳花博「新竹週」

2019-03-18 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博「新竹週」將於3月25日至29日展開，新竹縣市民眾在期間只要憑身分證明文件，入園可享門票半價優惠！新竹縣長楊文科今天在台中市副市長楊瓊瓔陪同下到后里馬場園區參觀，新竹縣觀光大使「皮皮獅」與花博吉祥物「樂虎」姐姐也一起宣傳「新竹週」，邀請更多民眾來台中遊玩、逛花博。

新竹縣長楊文科今天在台中市楊副市長楊瓊瓔、交通局長葉昭甫、后里馬場園區園長陳育正、民政局副局長徐仙卿等陪同下參觀花博后里馬場園區，並與「皮皮獅」、「樂虎」一起宣傳「新竹週」活動，楊文科並現場有獎徵答活動，贈送民眾「皮皮獅」周邊商品等紀念，氣氛歡樂。

楊瓊瓔表示，花博參觀人數已超過600萬人次，且台中市民、全球12歲以下兒童都能免費入園，花博至4月24日止，歡迎大家把握機會來台中逛花博。

新竹縣長楊文科表示，新竹民眾在新竹週期間，可以半價逛花博，另4、5月是新竹桐花及紫藤花季，也邀請台中民眾到新竹賞花旅遊。

市府表示，為吸引各縣市民眾踴躍到台中賞花博，市府推出「縣市週」活動，其中「新竹週」為3月25日至29日，新竹縣市民眾在期間憑身分證明文件，即可享有門票半價優惠。

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