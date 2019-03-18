中興、旭光高中校排前1％ 繁星如願上台交成政等明星大學

2019-03-18 14:53

〔記者陳鳳麗／南投報導〕繁星今天放榜，國立中興高中、南投縣立旭光高中今年各有59人、56人錄取大學，而兩校的排前1%的學生，也多如願上台清交成政等明星大學，其中考出4科56級分的中興高中陳毓勝和林昱甫，如願上台大化工和清大資工系；57級分的林辰安也如預期的上了交大電機系。

國立中興高中這次錄取國立大學的有37人，但特別的是其中已有兩人決定要放棄錄取的校系，直攻指考，而該校考出57、56級高分並分別錄取交大電機和台大化工系的林辰安、陳毓勝，兩人接受採訪時均感謝繁星管道，讓他們得以進入理想的校系。

這兩名學生已體認到未來課業會很重，校內高手會很多，因此在報到前將先讀相關的書籍和加強英文。陳毓勝充滿信心地說：「未來多接觸高手，自己才會變高手！」。

南投縣立旭光高中今年繁星也表現不俗，王惠生錄取國立政治大學歐語系、詹晴涵錄取國立成功大學中文系，校長何光明和家長會長李正裕，馬上頒發1萬元給她們。

該校錄取台師大電機系的李奕綺，是旭光高中國中部直升的學生，家住草屯雙冬的她，家境不好，常會繳不出學費，她靠用功讀書賺獎學金解決問題，也因努力不懈，繁星錄取理想校系。

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