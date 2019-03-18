讀國小時擺攤賣玩具槍發小財 部落高中生繁星上榜志從商

2019-03-18 14:50

［記者黃明堂／台東報導］台東高中原住民藝能班學生陳以珞在就讀國小時就擺攤賣玩具槍賺錢，嘗到當商人的甜頭，繁星上榜實踐大學風險管理與保險學系，準備未來賣保險，進而從商。

台東高中今年共有69人摘星，其中24人國立大學，有台大、清大、成大，今天在校門口集合拍下繁星閃耀照，陳以珞提及自己上榜私立實踐，侃侃而談，夢想比起上榜指標大學的同學們毫不遜色。

陳以珞說，媽媽在當教職前曾經「包檳榔」，撫育他跟妹妹曾經歷一段艱辛，因此，他小時就告訴自己不讓媽媽辛苦，因此，國小就懂得擺攤賺錢。

他在偏鄉就讀國小，同校的男生們因為常打電玩，愛玩射擊遊戲，他從商店還有網購買玩具槍，逢學校辦跳蚤市場，就擺出玩具槍販售，買槍送彈，第一次擺14支就賣掉11支，賺了2000多元，人生賺的第一筆錢，很高興拿給媽媽，後來擺攤也賣過涼墊，因為天氣熱，也很好賣。

陳以珞說，從小媽媽就很放心讓他支配家裡的開銷，因此對錢特別有概念，高一時就打定主意將來要讀商學院。

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