繁星放榜 聽障生林禹甹錄取東吳英語系 感謝天上的爸爸

2019-03-18 14:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕大學甄選入學委員會今日上午公布繁星推薦錄取結果，罹患先天聽力障礙的基隆市二信高中學生林禹甹，終於如願以償錄取東吳大學英語系；以盲人教育家海倫凱勒當學習楷模的林禹甹開心的說：「她終於兌現對父親生前的承諾，就讀自己喜愛的外語系。」

總是面帶微笑的林禹甹，口語表達流利，很難想像是聽障生，父母親在基隆市信義市場擺攤賣豬肉，生意忙碌的爸媽在林禹甹幼兒時期發現她失聰，費心找醫生治療，裝人工電子耳；擔憂女兒會因為聽障造成學習落後同儕，找了吳家珍當英文家教，她跟著老師一字一句慢慢地念，林禹甹看著老師的唇形面對面學習。

林禹甹說，她從A、B、C、D一個字一個字跟著老師念，爸媽從不對她另眼看待特別照顧，反而讓她與其他小朋友一起玩耍與學習；林禹甹說，海倫凱勒失明又失聰，卻仍然不放棄學習，海倫凱勒從哈佛大學畢業後，還開設公益團體照顧視障、聽障者；讓她興起「海倫凱勒可以，她一定也可以！」

林禹甹說，這些年受到老師循循善誘的教導，讓她對英文充滿興趣，父親因病去世，父親臥病期間，她告訴父親她一定會努力，拚上自己有興趣的英語系；今天繁星推薦順利錄取東吳外文系，真的太開心。林禹甹說，她下課後要趕緊返家，燒香跟天上的爸爸說「爸！寶貝女兒終於錄取英語系，謝謝你的照顧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/