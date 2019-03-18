醫病》長輩跌倒髖部骨折 竟是骨質疏鬆症惹禍

2019-03-18 14:02

〔記者邱書昱／新北報導〕一名70歲的王奶奶在家中浴室滑倒跌坐在地，家人攙扶送到台北慈濟醫院，經X光檢查發現髖部骨折，骨密度檢查結果為-3.0，有骨質疏鬆的情形。骨科醫師吳宗樵以手術固定髖部骨折，改善髖部疼痛，並叮囑王奶奶長期補充鈣質和維他命D，治療骨質疏鬆症。

吳宗樵指出，台灣屬於骨質疏鬆症的高流行率地區，50歲以上男女骨鬆症盛行率分別為23.9％及38.3％，患者女多於男，而人體骨質隨著年齡增長而增加，大約在35歲達到高峰，此後每年0.5到1％逐漸流失，50歲後每年1到3％加速流失，停經女性由於荷爾蒙減少，流失速度也會加快。

吳宗樵說，骨質疏鬆症是一個沉默的殺手，大多沒有明顯症狀，有些中高齡患者呈現駝背或身高縮水超過3公分、沒有原因的腰痠背痛或是輕微跌倒就骨折，這些都可能是骨質疏鬆的徵兆。

不過，他也警告，骨質疏鬆症導致的脊椎體骨折或髖骨骨折，將嚴重影響患者的健康和生活品質，尤其髖骨骨折的患者有40％無法自行走路，更有20％到24％在1年內死亡。

吳宗樵說，骨質疏鬆的檢查方式有3種，包括線上骨折風險評估工具、足跟定量超音波儀器初步篩檢骨質密度，以及雙能量X光吸收儀檢查腰椎及髖骨。

為了避免發生骨折的遺憾，他建議，戒菸戒酒，每天至少攝取鈣質1000毫克、維生素D和蛋白質，如乳製品、高鈣豆製品、黑芝麻、深綠色蔬菜等，每週至少3天於上午10點前或下午2點後曬太陽30分鐘。

運動方面，也可以採健走、慢跑、爬樓梯、舞蹈、跳繩以及舉0.5到1公斤的啞鈴等運動增加骨密度，同時訓練肌肉的協調性和平衡性。

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