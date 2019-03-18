大學繁星成績出爐 正心中學4醫學系1牙醫

2019-03-18 13:58

〔記者詹士弘／雲林報導〕108學年度大學繁星推薦結果揭曉，今年考招方式首度改變，不再看5科總級分，最多5選4下，學生選考科目與其最後選填志願組合變化極多，在較缺乏可參照標準的情況下，正心中學有4名學生通過醫學系第一階段篩選，牙醫科1人，另一~七類學群共有20名學生錄取各大學。

第八類學群通過名單：

陽明大學醫學系莊博恩、成功大學醫學系涂瑜軒、臺北醫學大學醫學系張妙恩、長庚大學醫學系 廖庭逸。

第一~七類學群錄取名單：

臺北醫學大學牙醫學系蘇冠文、臺灣大學經濟學系楊晉維、清華大學電機工程學系乙組鄭育舒、成功大學企業管理學系馬岳宏、政治大學傳播學院大一大二不分系社會組張綺育、臺北大學法律學系財經法組程俞瑄、師範大學圖文傳播學系李竺芸、中央大學機械工程學系先進材料與精密製造組陳品衡、中央大學機械工程學系設計與分析組王勝瑋、中興大學行銷學系簡佑蓁、中正大學財經法律學系林怡萱。

彰化師範大學英語學系丁子倖、臺北教育大學幼兒與家庭教育學系林珮昕、高雄大學亞太工商管理學系企業管理組劉姿佑、中山醫學大學營養學系曾雋芫、輔仁大學法律學系劉燁姍、逢甲大學會計學系林慧珍、世新大學資訊傳播學系李閱綸、銘傳大學企業管理學系數位經營組阮靖瑄、東海大學日本語言文化學系周宜瑄。

廖庭逸表示，會選擇讀醫學系，是因5、6歲時曾因意外害送急診，對醫生搶救生命留下深刻印象，覺得學醫很有挑戰性，希望未來能攻「急診醫學」。

莊博恩表示，家中有老人需要長期照護，發現目前老人長期照護的品質不佳，讓人心痛，希望有機會對老人長照作出貢獻。

涂瑜軒則說，醫師就好像人們的「守護者」，滿臉憂容的病人看完病後，表情完全不一樣了，讓人很有安全感，讓她心嚮往之；張妙恩則對生物化學很有興趣。

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