工業管線檢測結果遭曲解？ 許立明：別成政治鬥爭工具

2019-03-18 13:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕某紙媒爆料高雄大寮區地下管線穿越過路溝箱涵，以「花媽團隊多年來的「安全承諾」徹底破功等字眼批評前朝努力，前高市代理市長許立明聲明，這次清查是前市府於民國106年公告、要求廠商用Smart Pig方式檢測管線的調查結果，韓市府該做的是儘速進行管遷工程，確保城市及市民安全，而不是使用御用媒體爆料、讓此案成為政治鬥爭工具。

許立明指出，首先，本案是依據前市府制定之環境自治條例，要求各管線廠商自106年5月18日起算兩年內完成，也就是今年5月17日前要完成Smart Pig管線檢測，因為他們了解，無論再怎麼做圖資比對，只要圖資有遺漏，就無法做到圖資與實際上的百分百比對。

而本次發現的管線穿越，正是發生在水利局圖資所沒有的「過路溝」箱涵，因此，前市府要求廠商使用smart pig檢測，主動任事的態度獲成效，否則此穿越將仍沉埋於地底。

許立明認為石化管線管理，過去中央地方皆無立法，是在陳菊市長任內制定高雄的工業管線自治條例，建構圖資、程序、緊急應變小組，才能逐步發現問題、解決問題；他提醒當初馬政府遲不願備查自治條例，直到民進黨政府上台才予以備查，賦予市府治理工具。

許立明說，就像被誇大的「一萬個洞」，前市府主動做全市下水道體檢、要求廠商檢測管線，是將高雄這座工業城市所潛藏的問題攤開在陽光下，了解問題所在才能經營安全城市，這是陳菊市府的施政核心價值。

許立明表示，此過路溝施作單位是合併前的大寮鄉公所或是交通部公路總局？目前的高市府正在釐清中，但無論由誰施作，韓市府應儘速決策，進行管遷或敲除過路溝等工程，達到城市安全。

畢竟此案上週便已在地方上傳開，市府遲未決策、已加深市民的的出入困擾及疑懼，為政者不該發現問題只會塑造輿情丟給前朝，宜儘速採取改善作為。

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