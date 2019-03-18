日航、國泰、廈航、新航 今年都來台招空服員

2019-03-18 12:31

〔記者陳宜加／台北報導〕全球航空業蓬勃發展，也積極招募各國人才，由於台灣空服員具備優異外語能力，工作表現也相對優異，吸引不少外籍航空紛紛來台招募，今年日本航空、國泰航空、廈門航空、新加坡航空等外籍航空均來台徵才，起薪可望超過6萬元。

去年獲五星級航空評比的日航表示，由於台籍空服員具備優異外語能力，工作表現優異，且台、日人民對於服務理念相符，也對於彼此的社會文化認知相近，近年陸續在台招募空服員，擴大台籍空服員編制。

日航報考日期自3月18日起至4月26日止，面試分3階段進行，錄取者將於今年派往日本受訓，接受語言訓練、客艙訓練、學習各項安全與服務專業知識。日航去年獲五星級航空評比，為維持五星級服務品質、甚至超越顧客期待，日航視員工為最重要資產，重視教育制度，堅持飛航安全並提供旅客最安心飛航旅程。

而相隔6年，國泰航空也再度來台招募空服員，預計招募120名至150名，起薪港幣1.4萬至1.6萬元、約新台幣5.5萬至6.3萬元，且男女不拘。國泰台灣區總經理李載欣表示，國泰目前有超過500名台籍空服員，始終是空服員團隊重要的組成，今年招募替空服員注入新血。

國泰報考資格須為中華民國國籍、18歲以上，男女不拘，男生須役畢，伸手高度在208公分以上。報名時間從3月8日至3月31日，多益成績700分、閱讀350以上與聽力350以上，成績須於2017年的6月16號之後取得。李載欣表示，5月就會來招考，約5月中旬進行面試。

另外，廈門航空今年也再度來台招募空服員，國語、英語溝通能力是基本要求，有日、韓或第三外語、閩南語能力者，以及具備空服經驗者也將優先錄取，報名時間到4月20日截止，預計4月24日在台舉行面試。

新加坡航空今年報名日期則已於3月17日截止，需要中英文流利、常駐新加坡，預計4至5月在台舉行面試。

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