要找工作了！4歲外甥給紅包留人 她得知細節超感動

2019-03-18 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕小暖男無誤！一名女網友在家休養身體時，每天下午4歲5個月大的外甥都會黏著他，有天女網友告訴外甥，自己要去找工作賺錢了，沒想到外甥為了留住女網友，特地準備了一個紅包，「只有姨有」，讓女網友超感動。

「我妹怎麼生一個這樣暖心的外甥」，女網友到臉書社團「爆怨公社」發文透露，去年3月底離職後，因為身體的問題，原PO決定做縮胃手術，手術後，原PO雖然身體狀況好轉很多，不過還是有頭暈、無力的情形，聽從家人建議，先在家好好休養，和外甥感情相當好的原PO，那段時間每天下午，外甥都會黏著他，原PO如果出門也會帶著外甥一起去，「常常出去一趟，荷包就會失血一次」，不過外甥很有自制力，「他是個不貪心的孩子」，原PO讓外甥選擇想吃的零食，「他都只會挑1個！常常想買很多給他，他還堅持一個」，外甥說，「我已經選一個了！一個就夠了！」

近日原PO開始找工作，和外甥說，「姨要找工作、賺摳摳了，姨去上班，你跟阿嬤在家，不能欺負阿嬤唷！」外甥一聽，捨不得地說，「姨不要工作，在家陪我，不然我好無聊」，原PO向外甥解釋，不工作會繳不出錢來，也沒錢買糖果給外甥吃了，沒想到前幾天，外甥突然給了原PO一個裝有168元的紅包，「隔天又拿了一個10元給我」，並和原PO說，「我有摳摳，姨，紅包給你，你不要工作」。

原PO怕這些錢是外甥從他爸媽那拿來的，原PO詢問妹妹，妹妹回應知道這件事，原來是前幾天外甥向他媽媽要了紅包袋，並說「要包摳摳給姨」，拿到紅包袋，外甥就把自己小包包中的錢直接全部裝到紅包袋裡，當外甥被媽媽問到，「那媽媽跟爸爸跟外婆有沒有？」外甥立刻回，「這是給姨的！你們沒有」，除了原PO，沒人收過外甥的紅包，原PO聽見開心極了，外甥打從出生就很黏原PO，「雖然常常愛搗蛋讓我很生氣，但是他又很貼心，貼心到我心坎呀！」原PO最後向外甥溫馨喊話，「小寶貝，等姨有工作後，就跟以前一樣，喜歡的，姨就買買！你的紅包，姨就留著給你買糖果」。

網友看完紛紛留言，「好甜的爆怨喔！So sweet～好貼心」、「小暖男好貼心，原來姨前世老王」、「超暖心的啦！難怪姨都融化」、「這麼小就這麼會撩妹...（誤）」、「我外甥也很愛我，我可以感受妳的快樂」。

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