科技如何減災？ 台東康樂國小學童發想招牌收納抗颱風

2019-03-18 12:03

［記者張存薇／台東報導］颱風季節又將報到，台東縣每年幾乎都有颱風侵襲，2年多前尼伯特颱風17級強陣風更讓市區招牌掉落一地，台東市康樂國小6年級學童思考結合科技、提出減災創意，自編程式設計「廣告招牌收納神器」，只要風速超過6級，招牌會自動收起躲颱風，這個作品也將代表台東，參加4月份全國「自造教育及創新科技」競賽國小組決賽。

康樂國小6年級學童由教務主任陳客宏、資訊組長曾柏瑜指導，在自然課討論天氣變化颱風部份時，大家分組發想減少災害損失裝置，陳客宏說，學童創意很多，包括在強風時自動收回招牌、颱風過後因應焚風的自動灑水系統、土石流偵測裝置等。

其中「廣告招牌收納神器」由6年乙班林晏伶、胡黃濟安、郭宗華、朱冠侑、陳重佑製作，他們利用中午休息時間、15節資訊課時間不斷研究、自己編寫程式設計而成，林晏伶、胡黃濟安說，台東人對17級強風的尼伯特颱風很有感，風災過後台東市區招牌掉落一地，馬路變成垃圾堆，希望透過自動收納裝置，降低招牌掉落機會。

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