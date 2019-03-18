理科太太推薦醫材被罰20萬 成網紅代言開罰首例

2019-03-18 11:18

〔記者周彥妤／台北報導〕網紅「理科太太」近日發布「子宮頸癌自我採檢工具」開箱影片，因廣告未通過審查，涉違法宣傳。台北市衛生局今表示，理科太太推薦的是合法醫材，產品本身沒問題，影片內容也沒誇大不實，問題癥結在未先經廣告申請許可而觸法，依藥事法各罰理科太太與醫材廠商慧智基因公司20萬元，此例也是網紅代言的開罰首例。衛局也透露，罰款20萬元已超過雙方代言的價金關係。

北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理說，調查發現，理科太太與醫材廠商慧智基因公司，雙方一起合作做廣告，在YouTube及Facebook平台刊播，理科太太代言薦證行為明確，影片內容明顯可見產品名稱、特定廠商網址、後續招攬服務，很明顯是廣告行為。

王明理說，該醫材產品沒有問題，是合法醫材，推薦影片內容也沒有誇大不實，單純是因廣告未通過審查，而涉違法宣傳，依藥事法65條，各罰理科太太與醫材廠商慧智基因公司20萬元，此例也是網紅代言的開罰首例。

王明理提到，慧智基因公司認為是「衛教影片」而未申請廣告許可，不過因是很明顯的廣告行為，因此觸法事實明確。

不過，王也說，即使慧智基因公司事前申請，也拿不到許可，因為此產品為「第三級醫材」，政府部門也不會核准，因要使用該醫材，須先透過專業諮詢，換句話說，民眾要使用該產品，須赴醫院門診，經醫師諮詢許可才可取得。

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