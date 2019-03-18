現代化建築、翻轉刻板印象 雲林四湖新庄納骨塔動土

2019-03-18 11:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕四湖鄉新庄納骨塔新建工程今天動土，由台塑集團贊助興建，工程及設計費達5000萬元，納骨塔揚棄傳統中式宮廟造形，是座3樓現代化建物，就像一般的華厦，四湖鄉長蘇國瓏希望看到納骨塔就會「怕」的刻板印象得以翻轉。

蘇國瓏表示，四湖鄉16處公墓不是已滿葬，就是有濫葬情況，阻礙鄉政發展。而以台17線以西已有2處納骨堂，因此規在四湖鄉東邊進行「新庄公墓公墓公園化工程」，在台塑企贊助下興建納骨堂。

四湖鄉目前有溪崙與飛沙二個公墓納骨堂，位於四湖鄉西半部的溪崙與飛沙公墓納骨堂已趨飽和，東半部的新庄傳統公墓已禁葬，東半部的鄉民想要落葉歸根完全沒有納骨堂可用，先人只能改葬在東勢鄉與元長鄉等地，由於跨鄉鎮沒有優惠，價格大約都是兩倍計算。

動土典禮除蘇國瓏外，雲林縣長張麗善、副議長蘇俊豪等人也共同參加。

蘇國瓏表示，新庄納骨塔由台塑企贊助興建，本體為3層建築，總樓地板面積約1347.46平方公尺規劃有納骨塔、土葬區、服務中心、無主祠、簡易靈堂、土地公、停車場等殯葬設施，將可疏解附近村里墓地及塔位不足之需求；雲林縣政府也補助3000萬元進行先前的遷葬整地工程，以及現正進行的納骨堂服務中心、墓基、周邊及清除營建廢棄土石等工程。

蘇國瓏表示，過去鄉民在百年後想要落葉歸根葬在故鄉是難上加難，因此他競選鄉長時的重要政見之一，就是要解決墓地不足的問題，並整頓環境髒亂的公墓，提升鄉民生活品質。

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