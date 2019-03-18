擴大空間！恩主公醫院門診大樓上梁 估年底試營運

2019-03-18 10:59

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院興建中的門診大樓今天舉行上梁儀式，為地上6層、地下3層建物，設計結合綠建築、通用設計與智能醫院，主要提供西醫門診、高階健康檢查中心。恩主公醫院院長吳志雄表示，預計今年年底完工試營運的門診大樓，能夠提供每日3000人次服務，照顧鄰近地區居民。

恩主公門診大樓緊鄰復興、中山醫療大樓，總樓地板面積達3045坪，目前已完成結構體，大樓地下3層有停車場空間及放射腫瘤科，地上6層則包含，檢驗科、藥劑科、內科、外科、放射科、婦幼科、高階健檢中心。

由於過去病房大樓與門診為共用空間，吳志雄表示，屆時門診將從病房大樓搬出，原先的空間就會擴大洗腎、胃鏡、單人病房區、擴大安寧病房，且2棟醫院從後門通道緊鄰50公尺，如果病人需要住院也能走過去。

吳志雄說，高階健診中心期許醫院不僅是治病的場所，更能提早預防，透過精進醫療品質、完善的設備和空間，並且深化社區、強化串聯、活化網絡，服務鄰近土城、樹林、三峽、鶯歌約62萬人。

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