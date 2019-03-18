嘉義縣申請節電補助超方便 14家業者可代辦或折抵全國最多

2019-03-18 10:49

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣辦理節電補助今天由縣長翁章梁宣布起跑，總補助金額2000萬元，民眾民眾汰換冷氣、冰箱、電熱水器等節能家電，即日起可申請補助，嘉義縣環保局長張根穆說，縣府和業者合作，9家可現場直接折抵，5家可協助代辦到好，目前是全國合作家數最多的縣市，讓民眾獲得補助更便利。

翁章梁、縣議員蔡瑋傑、姜梅紅、葉孟龍、黃鉦凱、林緗亭、劉雅文等今天一同向民眾宣布好消息，翁章梁說，節電補助包含一般住宅、服務業、政府機關及學校，一般住宅申請補助，新購買的家電產品需符合一、二級能效，冷氣及冰箱每台最高3000元，電熱水器每台最高2000元。

翁章梁說，由於嘉義縣幅員廣大，老人人口比例高，而山區等偏遠鄉鎮民眾，若購買電器後又要親自來環保局申請補助，路途遙遠，且表格填寫內容較繁雜，許多老人家若不懂或填錯等，恐會更勞民傷財，因此請環保局與業者合作，讓民眾獲得補助更便利。

嘉義縣環保局與大同三C（嘉義縣市門市）、上昇電器行（水上鄉）、名揚家電行（朴子市）、永大電機行（朴子市）、元祿電器行（朴子市）合作，業者會協助民眾代辦到好，並與特力屋（嘉義市門市）、元美家電百貨（民雄鄉）、瑞賢冷氣行（朴子市）、英布電器行（朴子市）、信昌電器行（朴子市）、乙新電器行（朴子市）、高堡電器行（朴子市）、一清電器行（朴子市）、國聲電器行（民雄鄉）合作，可現場折抵補助，由業者自行申請。

張根穆也說，為讓弱勢民眾也能享受優惠，特別與社會局合作，由社會局人員家訪評估後，購買新冰箱將有9成補助。

環保局表示，民眾還可搭配環保署推出的「環保集點APP」，配合優惠業者與時間來購買，可省更多；本次節能補助申請期間至今年12月7日止，購買期間為2018年12月7日至2019年12月7日，逾期不受理或補助經費用完為止。

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