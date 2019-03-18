克難練琴鬥志高 南投漳和國小全國音樂賽再奪冠

2019-03-18 09:07

〔記者謝介裕／南投報導〕全國國小音樂比賽之團體組口琴項目成績揭曉，南投市漳和國小口琴隊儘管沒有舒適的練習場地，但仍以總成績90.1的「特優」成績，睽違四年再次奪冠，實在難能可貴，也為「有志者事竟成」做了最佳詮釋﹗

漳和國小口琴隊總共有70多人，係由3至6年級的學生組成的，此次有31人參加音樂比賽，惟因學校活動中心正在進行整修，導致學生缺乏練習場所，甚至還向鄰近的南投國中借用場地，反而激發隊員們更高昂的求勝企圖心。

校長范慶鐘指出，為了參與比賽，口琴隊員除了每週一犧牲午休時間練習以外，每週三放學後也留校集訓，為此次比賽做好充分準備。

尤其，在自選曲方面，還特別選擇法國著名音樂劇「阿萊城故娘」演出，儘管困難係數相當高，部分節拍甚至到16分之1拍，考驗隊員肺活量及換氣能力等相關技巧，但在老師指揮下，隊員們專注吹奏，從低音口琴沈厚的旋律到複音口琴、半音階口琴的加入，時而高亢，時而沈緩，呈現出管弦樂團般的美妙音符，令人如痴如醉。

范慶鐘表示，此次比賽，計有8校進入最後決賽，只有該校獲得90以上的高分，如願再次奪得該項賽事的冠軍獎盃，為自己也為學校爭光﹗

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