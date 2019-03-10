台南這國中好威！全國學生口琴合奏賽創15年連霸特優

2019-03-10 10:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區新興國中口琴社團屢屢在全國學生音樂比賽囊獲首獎，今年再代表南市參加全國賽、榮獲特優，締造該校在全國口琴合奏15年連霸光榮紀錄。今年口琴合奏項目，南區永華國小表現一樣亮眼、摘下全國特優；台南一中口琴社也表現優異，3校共為台南市爭取到2個特優、1個優等佳績。

新興國中口琴社年年都在全國賽中擊敗對手，今年在蘇當堯老師指導下，學生利用口琴演奏羅西尼著名歌劇《塞維亞的理髮師》（ The Barber of Seville Overture）一舉拿下特優殊榮，創下連續15年拿到口琴合奏全國賽特優的傲人紀錄。此外，口琴四重奏項目也拿下該組最高分數優等佳績，展現蘇當堯老師指導功力。

新興國中校長蘇恭弘表示，新興國中口琴社學生不少來自學區內永華國小的口琴社團，例如甫拿下四重奏優等的陳柏均、蘇振崴、鄭紘詠、郭昱辰等同學都是永華國小畢業生，他們升上新興國中後繼續練習，因此連年都有優異競賽成績。

而新興國中口琴社學生畢業後考上台南一中也繼續練吹口琴，今年南一中口琴合奏14位隊員裡有7位來自新興國中，占了一半，目前南一中口琴社社長林律穎就是新興國中畢業校友。

「學音樂的孩子不易變壞」，蘇恭弘說，這從該校口琴社團的學生可以得到印證，口琴合奏隊員葛羿婷成績名列前茅；四重奏隊員陳柏均經常保持全校第1名好表現，其餘優異學生例子不勝枚舉，說明該校推動適性發展、多元並重的教學成效。

新興國中推動藝術與音樂教育不遺餘力，蘇校長說，除了口琴社，國樂團合奏榮獲南市音樂比賽優等、管樂團合奏也獲南市音樂比賽甲等、全國美術比賽西畫類優等，還有1組學生正備戰四月的全國創意戲劇比賽，期許台南學生的藝文實力在全國賽中展現光芒。

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