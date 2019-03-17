長輩猝逝網友幫忙捐物資「遺愛人間」 做善事被鄉民推爆

2019-03-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友因為在市場工作的長輩突然猝逝，身後留下大批疑似剛進貨的雞蛋，因為怕雞蛋過期想捐給社福團體做愛心，所以上PTT詢問鄉民有沒有相關管道或經驗；最後這位網友將部分雞蛋賣給需要的網友並將所得捐出做愛心外，其他的蛋也捐給育幼院做愛心，這位鄉民幫離世長輩「遺愛人間」的舉動也被鄉民推爆。

這位網友昨天在PTT發文表示，日前家中在菜市場工作的長輩在今天（16日）突然猝逝，在處理後事的時候發現市場內有批食物原料的庫存，其中最大宗的「雞蛋」疑似剛進貨，因為怕食物過期浪費，想將庫存捐給社福機構做愛心；因此在PTT發文問鄉民是否有相關經驗或是管道，也表示有需要雞蛋的鄉民也可以聯絡。

而這位網友在今天晚間9點報告後續，指出有鄉民建議可以捐給「喜憨兒烘焙坊」，但由於他們官網表示烘焙坊所使用的蛋皆是特別訂購或特別挑選，擔心捐過去造成對方困擾，所以後來作罷；也有鄉民購買部分雞蛋，這位網友也送一些雞蛋給需要的友人，所以網友將所得的約1000元捐給「社會家庭急難救助金」後，再加碼550元捐給「陽光社會福利基金會」。

網友後來也將50斤雞蛋、10斤鴨蛋捐給位在新北市樹林區的「基督教芥菜種會愛心育幼院」做愛心；他指出目前園內約有28位小朋友，環境乾淨小朋友也蠻活潑的，這些物資應該不出幾天就吃光了，也呼籲有能力的鄉民可以一起幫助社會上比較辛苦的人。

這位網友幫長輩「遺愛人間」的舉動也被鄉民推爆，紛紛表示「台灣需要更多像您這樣心腸的人」、「善事給推，辛苦了」、「祝福您跟您家中仙逝的長輩」、「推愛心，小朋友吃完頭好壯壯」

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