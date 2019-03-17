楊吉川基金會包下服飾店 上千戶中低收入戶盡情挑衣物

2019-03-17 22:15

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山地區聞人楊吉川、楊姚靜江夫婦生前樂善好施，兩人忌日同為3月19日，楊吉川基金會今天包下知名連鎖服飾店NET岡山店，讓1000多戶中低收入戶及經濟弱勢單親家庭，盡情挑選所需衣物，每戶2000元，行善金額約200多萬元。

楊吉川基金會執行長楊修翰表示，阿嬤楊姚靜江去年去世，忌日和阿公楊吉川剛好同一天，由於阿公、阿嬤生前每年歲末時分，都會相偕到學校頒發獎助學金、上街送米、送棉被等生活用品，更曾多次榮獲全國好人好事代表，基金會因此選定每年的3月19日前後舉辦大型的公益追思活動，去年在岡山舉辦的「吉公好義靜思清明」公益活動，發送上千位民眾生活物資與千元紅包，造成熱烈迴響。

基金會今天包下知名連鎖服飾店NET岡山店，讓岡山區公所登記有案的1112戶中低收入戶及經濟弱勢單親家庭，能盡情挑選所需衣物，每戶2000元，行善金額約200多萬元。

由於人數眾多，活動從上午9點持續進行到下午4點，1112戶總共分成6梯次進場，服飾店準備上萬件、調集30多名員工提供服務，9點不到，服飾店門口已大排長龍十分熱鬧，楊先生帶著一家4口來挑衣服，他表示，2個小孩比較需要添購衣物，感謝社會上善心人士的義舉，讓他們備感溫馨；葉小姐今天挑了10件衣服，表示今年一整年都不用再添購新衣了。

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