這對夫妻做試管嬰兒 先後喜迎2加3

2019-03-17 23:51

〔記者萬于甄／台南報導〕「當下聽到三胞胎，除了驚訝，還差點軟腳」來自高雄的王富民、陳淑芬夫婦因婚後好孕遲遲未敲門，嘗試做試管嬰兒治療，沒想到不僅來一對雙胞胎千金，相隔三年更懷上三胞胎，喜迎兩女三男，今一家七口到台南新化參加三胞胎大會師聯誼活動，分享育兒經驗。

三胞胎大會師活動由彰化一名幼教老師陳慧君發起，本身也是三胞胎媽媽的她，有感於養育三胞胎育兒經驗資訊較少，開始寫部落格分享後，獲得許多家長熱烈回應，十一年前籌辦第一屆三胞胎大會師分享育兒點滴時，就吸引十四組家庭響應。

陳慧君說，三胞胎的懷孕過程雖然辛苦，尤其自己三個孩子新生兒體重都達兩千七百公克，雖然「沉重」但也是甜蜜的負擔，如今三個小孩都已上國中，現在回想當初養育辛苦的情景，都還記憶猶新。

來自高雄的王富民、陳淑芬夫妻倆因婚後一直沒有好消息，接受試管嬰兒治療後，沒想到頭一胎就誕下一對雙胞胎女兒，相隔三年再生三胞胎兒子，家庭成員瞬間增加，格外熱鬧，夫妻倆人平時都要工作，因此孩子由家人及外勞協助照料。

提到育兒的甘苦，王富民、陳淑芬兩人說，吃飯比較辛苦，一頓飯平均要花一個多小時，而假日則要帶五子到郊外踏青，「消耗一下體力」，否則一直待在家中會鬧翻天。

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