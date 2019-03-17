國標舞好手日本東京公開賽奪銀 總統盃再抱回1金2銀

2019-03-17 22:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮國標舞國手林詠鉦、莊雅晴代表台灣參加日本東京公開賽，莊雅晴前一晚就梳好頭髮，整夜不敢換姿勢而不得好眠，仍賣力跳了1天拉丁舞，最後這對年輕國手抱回銀牌。

征戰過多場國標舞國際大賽的林詠鉦和莊雅晴1年多前才開始搭檔，但兩人從小一起跟著林鴻琪和李姿緩教練學舞，熟悉對方的腳步和個性，因此很快地就培養出默契，上週日參加日本東京公開賽的23歲以下組的比賽，兩人都喜歡熱情而自由的拉丁舞，因此儘管不是多年的舞伴，仍有信心可以為台灣奪牌。果然兩人過關斬將，拿下該組銀牌。

這對搭檔在昨天的總統盃舞蹈錦標賽再度拿下21歲以下組拉丁舞金牌，及成人A組拉丁舞銀牌和標準舞銀牌，今天未有任何鬆懈，繼續在舞蹈教室練舞，兩人異口同聲地說：「練舞已是生活的一部分，1天不練就覺得感覺會跑掉！」認真的精神讓兩人的教練林鴻琪十分稱讚。

林詠鉦和莊雅晴在日本東京公開賽連跳一天的拉丁舞，對兩人而言這只是「小菜一碟」，比較辛苦的是比賽時間很早，心須在上午7點半到場會場，兩人清晨5點多就起床化妝梳髮，莊雅晴的髮型清晨打理時間不夠，因此前一晚就梳好，她必須側睡，用臉頰貼在枕頭，不能隨便換姿勢，否則就會變亂，這樣的怪姿勢讓她一夜難眠，她說：「要為台灣奪牌，犧牲一點睡眠不算什麼！」

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