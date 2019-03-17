新竹縣縣定古蹟東安古橋護欄要拆 地方關心文化古蹟者焦慮

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣縣定古蹟～關西東安古橋，因路橋共構的鋼筋水泥護欄年久失修、鋼筋裸露且高度不足，有行車安全顧慮。2年前，負責管理的鎮公所就規劃拆除重建。經5度反復送、修提報新竹縣古蹟歷史建築審議委員會審議後日前定案，在安全考量下，舊護欄將往上增高，與另1側新橋的護欄等高，不過原護欄拆除後仍將以鋼筋水泥為材，維持原來型制和尺寸重建，增高處才改用鋼管加鋼板為料，以提高新、舊構造物不同的辨識度，近期就由公所發包。
本案已經引起地方關心文物古蹟者的焦慮，他們擔憂東安古橋會不會是該鎮下1個被毀掉的石板路？或洗衫坑？畢竟護欄是古橋完整性的重要部分，拆除不就等同破壞古蹟？更何況這幾十年來，未曾聽聞過護欄有發生任何安全上的問題。
鎮公所建設課表示，他們執行本案如履薄冰，事前有經耐震等的測試，確認東安古橋的護欄過不了關，再加上現在車流量多和速度快，低矮的護欄已無法有效保障用路人的安全，確實有拆除重建的必要。
他們從2017年會勘、送出第1版修建案後，經新竹縣古蹟歷史建築審議委員會5次書審往返建議和最終審查議決，確定了分以仙草、流水意向、以及鹹菜甕為圖騰的6個版本古橋「新護欄」樣貌。
鎮長劉德樑說，日會他跟主席詹玉珠等多人共同討論後決定，以第3個、仙草圖騰的樣式為佳。這個拆除重建工程總經費303萬，計畫工期約3個月，最快4月底就會發包。
縣府文化局表示，古蹟修復舉世一直存在到底要「從舊」還是「如新」的爭端。基本上橋樑的安全性是其存在的首要考量，所以儘管古蹟需要被保存，但碰到安全的問題，可能仍得重新排序思考。
相關委員們書審後回復該局最後決議也都認同，東安古橋雖歷經各時代的改建，相關老照片依稀仍能回溯出它的往日風采。
古蹟雖本於修舊「如舊」的原則，但也需保持其「真實性」，也就是後續興修材質可考量當代工法並讓新、舊樣貌融合，也就是要讓外人一眼就可以辨識出修復後其新、舊風格的差異。
所以鎮公所只要依文資法第24條的相關規定，注意古蹟修復形貌符合該法規範，這座古橋的修復及再利用計畫是可以兼容並蓄，保有它被指定當下的樣貌外，也能兼顧安全需求的。
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新竹縣縣定古蹟東安古橋（右、機車騎士行經處）護欄將拆除重建，新的「舊護欄」外型、高度等都會「如舊」，而基於安全考量，在新的「舊護欄」上方會另用鋼管、鋼板增高，以跟圖左東安新橋的護欄等高、對稱，也讓人一目瞭然新、舊之別。（記者黃美珠攝）
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新竹縣縣定古蹟東安古橋的護欄因為年久失修，確實鋼筋裸露嚴重。（記者黃美珠攝）
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圖前是新竹縣東安古橋的護欄，後方則是東安新橋的護欄，2者間有高度差，公所的拆除古橋護欄重建計畫，打算消除這段差距。（記者黃美珠攝）
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新竹縣關西東安古橋的護欄確實處處可見裸露的鋼筋。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府文化局表示，修復古蹟舉世都存在著到底要「從舊」？還是「如新」的爭執。但基於橋樑存在的首要價值就是安全，所以他們支持公所拆除東安古橋護欄（圖前）的重建計畫。（記者黃美珠攝）
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圖右是新竹縣縣定古蹟東安古橋，圖左是2003年新建的新橋，2者並立在牛欄河上，新舊都美。（記者黃美珠攝）
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新竹縣關西鎮長劉德樑說，經眾人共同討論，未來拆除重建後的東安古橋「新護欄」外觀將是如此。（圖由關西鎮公所提供）
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