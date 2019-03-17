週三、週四全台提前進入夏季 中南部高溫上看30度以上

2019-03-17 15:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員林定宜表示，明天（18日）受到微弱鋒面影響，中部以北和東半部地區轉為濕涼，但這波鋒面結構較差，預估雨勢也比較短暫和局部；週三、週四是本週天氣最穩定的時刻，全台彷彿提前進入夏季，各地高溫上看30度以上。

氣象局表示，這波鋒面結構較差，明天主要降雨範圍分布在中部以北、東半部和南部山區，但雨勢較為局部，後天各地天氣逐漸轉為穩定，僅剩東半部地區有短暫雨，北台灣還是多雲短暫雨的天氣型態，中南部及其他地區都是多雲到晴。

氣象局說，週三、週四是未來一週最穩定的時刻，而且「有夏天的味道」，各地白天氣溫明顯回升，午後山區會有局部短暫陣雨，北台灣高溫將上看到30度，中南部則有30度以上。

預報員林定宜說，春天天氣變化速度快，週五到下週日又會有鋒面報到、東北季風增強，北台灣高溫瞬間降10度，白天高溫僅20度，天氣轉為濕涼，迎風面北部、東半部地區容易降雨，中部地區也會有短暫雨發生。

氣象局提醒，週一到週五在鋒面報到以前，西半部和金馬地區整天容易有低雲或濃霧發生，提醒交通往返民眾要特別留意。

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