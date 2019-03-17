潭子區農會慶百週年 大小朋友體驗立土地公杖、插秧

2019-03-17 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區農會慶祝成立100週年，今天邀請東寶國小親子200人，一起DIY迷你版稻草人，並下田插秧及立土地公杖。潭子區農會總幹事林淑茵表示，早期農民在秋季收成前，會在稻田水源頭立土地公杖，拜拜祭天、祈求豐收，也有「飲水思源」的意義。

潭子區農會將於今年10月成立滿100年，潭子區農會為慶祝百週年特別舉辦系列活動，今天邀請東寶國小親子200人，在潭子區大木塊生態農園同樂，親子一起製作迷你版稻草人，小朋友並下田體驗種稻插秧，了解在農田立土地公杖的原由。

東寶國小校長陸朝炳表示，現在的孩子沒有機會體驗種稻收成的辛苦，這種戶外教學方式，是很好的機會。

今年的慶祝活動，包括迷你稻草人製作、米食加工、插秧體驗、祭天、立土地公杖等，潭子區農會總幹事林淑茵希望藉由活動讓學童了解潭子在地農業，對農業產生興趣，培養在地農家接班人，學習農民吃果子拜樹頭，樂天知命，飲水思源的精神，並呼籲消費者多多食用國產稻米，支持台灣農業永續發展。

潭子區農會表示，潭子區水稻種植面積約為350公頃，區內主要灌溉圳道為八寶圳及葫蘆墩圳，來自大甲溪流域的乾淨水源，加上肥沃的土壤及農民的用心栽培，孕育出優質的潭子好米，農會並透過與產銷班契作台梗9號「潭農好米」，具有產銷履歷驗證，藉以推廣良質米品種、健康安全農產品，並增加農戶收入。

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