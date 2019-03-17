林佳龍台中政績延續 東區尚武段成社宅典範

2019-03-17 14:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕上任時，即強調不管是胡志強或林佳龍推動的建設，好的政策她都會延續。東區尚武段社會住宅在林佳龍任內規劃設計、取得軍方用地、籌備資金，由盧秀燕主持動工，內政部次長花敬群也讚譽是社會住宅的典範。

尚武段社宅的動工有段曲折過程，林佳龍任內與內政部努力協調，國防部才同意出租1公頃土地，年租金約240萬，由800多戶分攤，租金便宜，建設預算向銀行融資。市府不需編列預算，等收了租金再提列攤還，利息不足由內政部負擔，對市庫與市民來講都是利多。

以往國宅給人印象不佳，林佳龍則重新定義社宅，讓台中社宅除了建物好、地段好、生活機能好、價格公道等「三好一公道」外，還引進如老人長青、共食餐廳、托嬰中心、設計育成中心、青創店鋪等，體現共好理念。

林佳龍在台中主政時，推動8年1萬戶社宅，進度全台最快，共規劃13處社宅基地，除已完工的豐原區安康一期、大里區光正一期外，施工中還有太平區育賢一期與二期、梧棲區三民段、北屯區同榮段、北屯區北屯段，與日前動工的東區尚武段。

尚武段社宅在龍團隊的用心規劃下，也慶幸能在盧秀燕任內順利動工，政策能夠延續誠屬市民之福。這處社宅規劃地下4層、地上14層的4棟複合式住宅，地面層設親子、長青教室、店鋪與社會服務站，有1到3房型共802戶，預計2022年10月完工。

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