大灣抽水站一期工程完工 大灣低窪區水患可望改善

2019-03-17 14:43

［記者王涵平／台南報導］大灣抽水站一期工程如期完工，水利局表示，永康區大灣文化路、永華路週邊低漥地區逢暴雨即淹，大灣抽水站可望有效改善。

水利局指出，為根本解決該地區淹水問題，擬訂「高地截流、低地加強抽排」策略，已陸續完成包含國道一號高速公路側車道截流工程、大灣排水閘門工程、永二街DA幹線截流工程（第一期）、大灣抽水站用地都市計畫變更用地取得作業及大灣抽水站第一期新建工程。

其中，大灣抽水站第一期工程係利用大灣小排七週邊公有土地興建，投入總工程經費約9000萬元，包含設置抽水站房1棟（地下2層地上層）面積約283平方公尺、排放箱涵長度141公尺、配置2部4cms及1部2cms豎軸式抽水機、2部電動式迴轉式撈污機、發電機1部、燃油系統1組，總抽水量共10cms。

水利局指出，同步疏浚拓寬大灣排水上游段長度80公尺，除增加大灣排水通水斷面，也具有抽水站流量調節之功能，今年汛期可加入抽排水行列，對大灣上游地區之防洪能力再提昇。

水利局表示，今年獲得內政部營建署前瞻計畫補助及市府自籌經費合計1億2000萬元，第二期工程初步規劃抽水站房1棟、1萬噸滯洪調節池、3部4cms豎軸式抽水機及1部4cms備用機組，使大灣抽水站總抽水量達到26cms，預計109年底前完成。

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