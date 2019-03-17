剛出生小貓遭棄廚餘桶等死 國中生暖男即刻救援

2019-03-17 10:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕是誰這麼狠心！國中生陳子詮日前在一處社區廚餘桶聽見有小貓咪叫聲，尋找赫發現廚餘桶中竟有一隻才巴掌大的小貓咪，全身沾滿菜渣油漬，立刻將小貓帶回家洗澡，還整夜充當「奶爸」用吸管餵奶，並通報台灣動物緊急救援小組馳援，即刻救援的舉動保住小貓一命，讓救援志工大讚小男孩是「小暖男」，也痛斥將小貓咪棄置廚餘桶的行為視同置貓咪於死地，非常不可取。

台中市新光國中二年級學生陳子詮日前行經太平一處社區大樓聽見貓咪求救聲，循聲辨位，終於在滿是廚餘及便當盒的廚餘桶中，發現才巴掌大的小貓咪，他不嫌髒，立刻將貓咪抱起，並帶回家中照料。

陳子詮先用溫水幫油膩膩的小貓咪洗淨，再用吹風機慢慢把貓咪的毛吹乾，又買來兩個暖暖包和衣物一起鋪在貓咪旁保暖，避免小貓失溫；陳子詮還整晚充當「奶爸」，將鮮奶加溫後，用吸管慢慢餵食貓咪，讓本來癱軟無力的小貓漸漸恢復體力。

陳子詮隔日通報台灣動物緊急救援小組，在天亮後將小貓咪接往動物醫院檢查，並接手照料；資深志工倪娟娟得知陳子詮救貓的過程後，直呼專業又令人感動，還稱讚他是「小小救貓英雄」。

陳子詮的媽媽謝靜雅說，兒子平時就很喜歡貓狗，假日也常到動物醫院擔任志工，所以學會基本照護動物的常識，「非常以他為榮」。

台灣動物緊急救援小組表示，將小貓咪棄置廚餘桶的行為視同置貓咪於死地，非常不可取，應受「動物保護法」制裁；反觀陳子詮才國中年紀，就懂的尊重生命、愛護動物，真是未來的動保小尖兵。

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