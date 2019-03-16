遠航又出包！ 飛巴拉望班機時間大延誤 乘客等到火大

2019-03-16 20:42

〔記者陳慰慈／台北報導〕遠東航空又出包！繼14日遠航飛往長灘島的航班降落時衝出跑道，三個輪子卡在草地上，幸機上121人全員均安，今直飛巴拉望的班機，原本預計下午15點30分從桃園機場起飛，出發前一晚臨時通知班機改至19點45分，後又稱因巴拉望公主港機場流量管制關係，班機預計19點30分才會落地桃園機場，讓乘客不爽抱怨：「一天假期白白被浪費了！」、「下次再也不搭遠航了！」

搭乘該班機的乘客生氣表示，遠航班機延誤，事先沒廣播，還是到了B4登記門，發現看板寫的是國泰航空19點35分飛往香港，卻不是遠航19點45飛往巴拉望，詢問國泰地勤人員，對方至驗票口處找遠航地勤，對方回答，飛機還在半空，尚不知道降落桃園機場時間，直到19點15分登記前，遠航地勤人員才廣播說，班機19點30分才飛回桃園機場，令他忍不住大罵遠航明知飛機delay，竟未提前通知。

遠航原計今下午15點30分起飛，18點20分抵巴拉望，更改至19點45分起飛，抵巴拉望已是22點35分，現又延誤至20點28分才登記，預計23點50分才會到巴拉望，比最初預計抵達時間足足晚了5個多小時。

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