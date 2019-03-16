同德家商畢業成果展 募到6000張發票捐創世

2019-03-16 19:25

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮同德家商今天舉行畢業成果展，動、靜態展示外，9個餐飲科畢業班合力募到6000張發票，捐給創世草屯分院，該科更首度請到電視名廚黃景龍為畢業班示範台菜料理，鼓勵學生有扎實的手藝。

草屯鎮同德家商今天舉行畢業成果展，展現各科畢業班兩年多的學習成果，其中時尚造型科有動態走秀，聲光效果加華麗服裝，頗為吸睛；餐飲科也有現場廚藝表演，也獲得很多掌聲。

餐飲科畢業班展現學習成果，也一起做愛心，9個班使出渾身解數，四處募集發票，共募到6000多張發票，今天捐給創世草屯分院，希望能為收容植物人的該分院貢獻一點力量。

今天的成果展，不只餐飲科學生展手藝，該科也首度邀請名廚現場做菜，讓學生觀摩。今天請來在「旅行應援團」多個節目做菜的台北儂來餐廳行政總監黃景龍，示範做3道台菜。餐飲科主任廖昱翔表示，觀看名廚從備料、切菜到烹煮、擺攤的過程，學生貼身觀察並學習名廚的功夫，也可學到名廚每一道流程都用心的精神。

該校今天也頒發金證、銀證和銅證獎給考到證照較多的畢業生，其中金證獎是頒給考到8張證照的5名學生，科主任廖昱翔說，往年該科畢業班最多大概是考到5、6

張證照，今年有8張，且有5人考到，其中有4人還有1張乙級證照，可說非常不容易。

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