旅日名廚劉俊茂煮好料關懷獨老 開攝影展義賣挺送餐

2019-03-16 19:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕旅日名廚劉俊茂以台灣鐵路便當聞名，今天在甘霖基金會送餐中心，親手料理「台式滷腿庫」、「日式SOSU炒麵」以及合併台日情懷的「東京劉の店炸排骨」，作為甘霖送餐菜單的參考，溫暖弱勢長輩，也能吃台日美味。

劉俊茂在日本以做台灣鐵路便當聞名的，他的排骨便當、道地台菜除了日本人愛吃，也成為在異鄉打拚的台灣人的精神支柱。他說，常有台灣人在店裡吃著懷念的家鄉味，感動到流下眼淚，讓他覺得料理不僅僅只是果腹，更能連結人心。

劉俊茂有精湛的廚藝，也是攝影愛好者，有「總鋪攝影藝術家」之稱，曾於2017年在東京舉辦首次個展，今年3月30日、4月20日也在台中、台南舉辦「故鄉/異鄉─劉俊茂《台日情懷》攝影展」，作品也將結合甘霖基金會作公益義賣。

「台灣是我的故鄉！」劉俊茂說，對台灣有著很深的情感，自己已經71歲了，了解老人的弱勢與需求，甘霖基金會為台中市獨居、貧困、行動不方便的長輩和身障朋友做便當送餐已經20年，每天做便當、送餐照顧老人，讓人感動，希望有更多人來瞭解老人送餐的重要，一同來關心弱勢長輩。

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