好多「柴油野雞車」！ 裕隆勝利803車友台東車聚

2019-03-16 18:37

〔記者王秀亭／台東報導〕10多名喜愛裕隆勝利803老車的車友，今天開著平均年齡40歲的愛車，遠從新竹、台中、台北、屏東等地，來到台東舉辦每半年一次的車聚，在台東糖廠一字排開，吸引眾多遊客目光，車友許振茂說，喜愛台東的風景，車友們長途跋涉也要和愛車一起來欣賞。

台東少數收藏勝利803老車的王國政說，勝利803見證了台灣經濟起飛時期，是當年出外洽公、遠途旅行重要的交通工具，6人座車廂又適合長途，有「柴油野雞車」之稱，堪稱4、5、6年級生的回憶。7年多前剛好有車主願意讓售，他購入勝利803，用1年時間、花了26萬元整修，終於成為收藏品。

王國政說，因緣際會下加入勝利803車友團體，車友們固定每半年聚會一次，聯絡情誼，也交流彼此對愛車的照顧點滴，「車友們因為這輛老車，情感就像兄弟姊妹般親切。」

「車聚從沒到過台東。」15輛勝利803老車車主因為這句話，促成今天的台東車聚，王國政也善盡地主之誼，請來鐵人三太子開場，活絡氣氛，還帶領車友們從台東糖廠遊街到台東海濱公園，過程中，不少路過民眾直呼，小時候的野雞車，竟然還看得到，好驚奇！

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