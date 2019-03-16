矽品家庭日登場 運動、愛心、環保齊跑

2019-03-16 15:07

〔記者張軒哲／台中報導〕世界級封測大廠矽品精密今日在逢甲大學舉辦35週年運動家庭日，由總經理蔡祺文及上萬名員工、眷屬共襄盛舉，現場除員工帶來別出心裁的進場表演外，也特別邀請偏鄉小學「和平國小」、張秀菊基金會-奇歷兒少之家的孩子們分別帶來精彩的舞蹈表演，由矽品提供其舞臺、捐贈贊助金或設備以加強其信心。

矽品每年辦理大型活動邀請員工、眷屬及民眾共同參加，蔡祺文表示，運動能夠培養團隊精神及向心力，磨練出「堅持到底」的精神，所以矽品連續冠名贊助3年的馬拉松活動，2017、2018年皆吸引約5千跑者參加。

在多年的推動下，矽品員工組成的慢跑社、單車社、三鐵鐵人團等運動社團在中部企業運動圈中也享有盛名。近年來由矽品組成的龍舟隊，更以1分多鐘的速度奪得2018年鹿港國際龍舟賽勞資組的冠軍。上周剛結束的大雅晨曦麥香馬拉松，矽品慢跑社更摘下了9座獎牌，堪稱是半導體業的千里馬。

矽品長年推動愛心活動，除了成立矽品家扶百元俱樂部達18年外，也贊助和平國小硬體設備補充經費及課後輔導教材達13年，更支持華山基金會獨居長輩年節關懷近10年。今年的運動家庭日，共計捐贈8千多件衣服、1500本書及1500條毛巾，將轉贈5大社福團體，包括華山基金會、脊髓損傷協會、家扶基金會、創世基金會、張秀菊基金會-奇歷兒少之家等。

矽品精密人力資源處資深處長張美慧分享，矽品近10年來為了落實企業社會責任，也組成志工社服務社區弱勢，在年節時關懷獨居長輩並整理居家環境，陪同身障朋友參觀花博等，此次物資捐贈活動，獲得廣大迴響募得萬件物資，能夠幫助多個社福團體，都要感謝同仁們及供應商的愛心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/