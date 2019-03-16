回應蘇貞昌不滿司改速度慢 考試院將通過《法官法》修正案

2019-03-16 13:08

〔記者劉力仁／台北報導〕行政院長蘇貞昌答詢立委黃國昌質詢司法改革成效，坦承對司法改革成效「不滿意」，希望盡速通過「法官法」修法加速淘汰恐龍法官等改革重點；考試院秘書長李繼玄表示，考試院全院審查會本週已通過「法官法」修正案中跟考試院相關的「官制官規」部分，預計下週四考試院會通過後，可送回行政院，再轉立法院審查。

國人普遍對司法沒有信心，常批法官如同活在恐龍時代，判決跟時代脫節；司法院去年7月通過「法官法」修正案，將擴充法官評鑑委員會外部委員、延長評鑑時效、合議庭加入法官以外成員等。行政院將草案送考試院會銜，下週四考試院會通過之後，將送回行政院，行政院再轉司法院送立法院審議。

根據了解，司法院版本希望將最高法院及最高行政法院（簡稱終審法院）法官改為特任，並擬將終審法院特任院長、法官定位為實任法官，考試委員認為與現行法官法第71條所定實任法官之指涉有所扞格，將使同一法律對於實任法官有不同界定，產生法制適用疑義。

另外，考試委員也擔心日後特任法官除由實任法官任用外，也可能由律師、教授任用，司法院未區分其身分屬性，均享有憲法上終身待遇等相關保障，與憲法增修條文第5條第1項所定非由法官轉任之大法官權益有所失衡，並將使日後不同身分屬性人員於適用法官法第78條有關退休（職）規定時，產生權益爭議。

還有，將終審法院法官改為特任及遴選機制，外界有政治干預，影響法官應超出黨派，獨立審判之疑慮，司法院此一構想未獲考試委員支持。

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