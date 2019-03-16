林安泰古厝抓週收涎好熱鬧 今年預計突破1萬3000人參加

2019-03-16 13:11

〔記者楊心慧／台北報導〕為推廣傳統閩南生命禮俗，台北市民政局多年來舉辦抓週收涎活動，今天首度加入運動會，試辦爬行、競走比賽，更增添了活動趣味，一大早便有上百位家長帶孩子到現場。民政局長藍世聰表示，今年預計能夠突破1萬3000名寶寶參加，希望能有更多民眾一起參加，體驗傳統禮俗的魅力。

北市民政局自2012年開始在林安泰古厝舉辦抓週收涎活動，每年舉辦兩場，但台北市長柯文哲上任後將模式改變，把活動改為每月，希望邀請更多人參與。

林安厝古厝抓週收涎活動每月都會舉辦兩場，今天為今年度新春宣導場，民政局長藍世聰到場與110位新生兒家庭同樂，現場還邀請天韻志工樂團演奏，並開放胖卡餐車辦理園遊會；會場邀請新港奉天宮虎將軍到現場為新生兒祝福，民眾參拜祈福可獲平安符，還有限量福氣好禮可拿。

民政局長藍世聰表示，今年度規劃辦理22場次，全年預計提供2840名新生家庭參與，預計在今年能夠突破1萬3000名寶寶參加，希望能有更多民眾一起參加，體驗傳統禮俗的魅力。

活動依照傳統古制，進行收涎、抓週古禮，父母以收涎餅為新生兒收涎及坐福桃；抓週則由專業老師引導新生兒父母，先讓寶寶「踩福龜」，再接著行抓週禮。民政局表示，據歷年的觀察，最受寶寶青睞的前三名包括金元寶、雞腿、計算機，孩子們認真挑選的模樣與家長的加油鼓勵，成為溫馨甜美的回憶。

駱姓家庭全家四代都來參加活動，駱姓阿公表示，孫子都有參加活動，今年和兒子一家一起帶孫子參加收涎禮，就連自己90歲的媽媽也一起來參加，更增進一家人的感情。

民政局在昨在新春宣導場新增運動會爬行、競走比賽，開放7個月至10個月大的新生兒報名爬行，13至24個月的新生兒則可報名競走，更增添了活動趣味。

林安厝古厝抓週收涎活動開放民眾免費參加，但民眾需先在「林安泰古厝民俗文物館」官網報名（http://linantai.com.tw/chou.html），歡迎民眾前往。

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