國軍永和帳務中心閒置空間 變身「樂活共生實驗基地」！

2019-03-16 11:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和的國軍帳務中心，閒置多年後，由新北市城鄉局規畫轉型為社區的「樂活共生實驗基地」，免費提供社區的各種社團和營隊舉辦活動和課程，市長侯友宜今天前往視察，希望市府投注更多資源，未來也能納入公共托育及托老服務。

城鄉局企劃建築科長黃永盛說，國軍帳務中心原本以高牆圍繞的封閉園區，經打掉四周圍牆後，整個園區融入周遭的社區空間，除可提供社區民眾遊憩，內部的建築物也開闢成社區民眾的活動場所。

在委辦單位的設計和規劃下，已陸續有10餘個民間社團和社群進入使用，包括在地的自然生態社團「瓦磘溝願景促進聯盟」，理事長林宗明以恢復瓦磘溝的昔日美景為職志，在實驗基地舉辦研習活動和討論會，凝聚社區共識。

「IOT（互聯網）」社團的負責人蘇中聖是高中的數學老師，他與一群喜歡玩機器人、仿生獸的同好，共同成立研究設計與學習社團，利用實驗基地舉辦各式課程，指導兒童及青少年的技術。

黃永盛說，實驗基地昨天舉行階段性成果展，舉辦「享。在一起生活節」，集結進駐社群、周邊鄰里及市民朋友參與，也邀請侯友宜、立委林德福、議員連斐璠等人到場指導，侯友宜樂見閒置空間能充份運用，未來更希望托育及托老等公共資源也能纳入，滿足社區民眾的多元需求。

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