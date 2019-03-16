如縮小版沱江軍艦！中科院測試載台「光榮之星」下水

2019-03-16 11:44

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院籌建的「光榮之星」海上武器裝備測試載台，將在5月31日前交船，並將在下半年投入運作，中科院今天還主動公佈「光榮之星」的相關數據，爭取國人支持與鼓勵。

根據中科院公佈資料顯示，光榮之星的船東就是國家中山科學研究院，專案（籌獲）性質是由中科院投資（自建）。

「光榮之星」的噸位約80噸，船長為28公尺，船寬是8.4公尺。用途為工作船，供海用系統裝備測試用之載台。至於籌獲方式，中科院是委由建造沱江軍艦的龍德造船廠施工、建造。

由龍德造船廠建造的沱江軍艦，滿載排水量為600噸，艦長60.4公尺，寬14公尺，而「光榮之星」外觀就像是縮小版的沱江軍艦，艦艏預設砲位或是模組化的飛彈空間，後段也比照沱江軍艦規劃，設有模組化的斜式飛彈發射箱空間。

中科院表示，是依我國法令規定，向航港局登記申請國籍，航港局並分別於107年9月20日及107年10月26日同意中科院建造、龍德造船廠施工。於今年3月15日下水，5月31日前交船，並於下半年開始運維，配合各專案需求執行測試載台任務。

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