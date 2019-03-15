闖玉里客城橋軌道拍照 遊客遭批急刪9個月前舊文

2019-03-15 21:49

［記者王峻祺／花蓮報導］3名遊客去年闖入台鐵花蓮玉里客城橋鐵路軌道拍照，5月27日上傳IG，寫道「爬上來真的很可怕，怕被抓到要罰錢又怕被火車撞」，事隔9個多月意外被民眾截圖瘋傳撻伐，還被上傳臉書粉絲專頁台灣便當管理局附屬鐵路部；事後原PO約在今天下午6時緊急撤文，但仍遭檢舉，鐵路警察局將約談3名遊客到案說明。

花蓮玉里鎮客城鐵橋緊鄰玉里車站，紅色拱橋搭配中央山脈及廣闊稻田景觀，火車行經鐵橋加上水田倒影迷人，是全台鐵道迷的朝聖景點，更是當地著名地標，3名遊客去年竟闖鐵路橋軌道拍照，還上傳IG炫耀，今遭網友起底，怒批「這些人尋死不足惜，但如果害的列車誤點可不妙！」其中一名疑似是韓國籍遊客。

事後原PO雖緊急撤文，但鐵路警察局已介入調查，表示目前接獲檢舉，正傳喚3人到案說明，擅自闖入鐵道，恐造成火車及乘客安全，呼籲「勿拿生命開玩笑」，將依鐵路法及刑法公共危險罪追究相關責任。

鐵警表示，根據鐵路法第57條第2項規定，行人不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內通行，違反者將會同法第70條處罰1到5萬元。

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