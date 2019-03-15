葉黃素募資超快卻爆爭議 流失速度也超快

2019-03-15 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕前公民1985、沃草創辦人柳林瑋，以醫師身分邀集其他醫師、藥師、營養師、化妝品配方師共組「MedPartner專業醫療團隊」，近期內為生產葉黃素產品募資，達標後在72小時內流失至少426萬，退出贊助的人數也達到2387人。

「MedPartner專業醫療團隊」平時透過臉書粉絲專頁，宣達許多科學實證下的化妝品、保養品、民生用品是否安全可靠，因此吸引26萬粉絲按讚、追蹤，該團隊從2018年起開始計畫生產「究是葉黃素」食品，宣稱要讓自己吃得安心，又敢於推薦給親朋好友食用。

團隊從2019年3月11日晚間9點起開始在募資平台吸收民眾捐贈的資金，募資時間至4月11日晚間11點59分止，預計要募得200萬元，不料在24小內就突破1600萬元，共8618人贊助，但團隊公布產品價格，每瓶60粒要價953元，還提到未來售價將漲至1253元。

產品價格被麻醉科醫師透過PTT質疑，直呼「這是市面上最昂貴的葉黃素」，他表示，與他牌葉黃素每顆貴出4倍，每賣出1顆就賺16.88元，賣1罐賺1012.8元；也有眼科醫師指出，葉黃素能保護視網膜的說法難以判定，若真有效即為「藥品」而非「食品」；另1名心臟科醫師則懷疑該產品中各種劑量的成分是否有問題。

「MedPartner專業醫療團隊」說明全文

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