阿北又開唱！力挺杜鵑花音樂節 柯P現身唱歌

〔記者楊心慧/台北報導〕台北市杜鵑花音樂節今年已舉辦第3年,年年受到好評,自昨天(14日)活動起跑開始,就吸引不少民眾到場,台北市長柯文哲今晚也現身,感受音樂的魅力。凱擘大寬頻台北市總經理王建文說,主辦單位為回饋市民,特別推出在3月28日、4月4日兩場西洋老歌樂團表演,歡迎民眾來聆聽。

「2019台北杜鵑花音樂節」自昨天起至4月6日止,由凱擘大寬頻的陽明山、金頻道、新台北、大安文山等4家有線電視公司主辦,今年結合公館等地10家Live House業者、32組在地樂團,除了現場表演,還有音樂講座、音樂電影放映等活動,

今年演出的樂團不容小覷,包含括剛獲得金音獎最佳樂團的「無妄合作社」、受邀參與美國南方音樂節的「I Mean Us」、金曲獎最佳樂團入圍的「先知瑪莉(Mary See the Future)」與「甜約翰」等,2019台北杜鵑花音樂節開跑第一天,便吸引不少民眾到場。

台北市長柯文哲今晚到現場支持,甚至還開金口唱歌,他在致詞時說,30年前的歌星都是台灣歌星紅到國外,但現在盛況不再,他認為台灣應培養音樂人才,包括西餐廳等,應該要有更多人演唱,才能讓台灣出現更多鳳飛飛、鄧麗君這種的巨星。

觀傳局表示,Live House是台北的特色,出了不少優秀的在地社團,如今台北杜鵑花音樂節已有名聲,是獨立樂團年度重要盛事。

凱擘大寬頻台北市總經理王建文說,主辦單位為回饋市民,特別推出在3月28日、4月4日兩場西洋老歌樂團表演,以前Live House主要都是年輕人關注,這次在規劃時,希望能夠擴大年齡層,讓年紀較大的民眾也可以到場聆聽,藉此養成各年齡層的聽歌習慣。

觀傳局指出,2019台北杜鵑花音樂節為售票活動,但兩場西洋老歌樂團表演,市民可免費索票,另外有15場表演,售票在200元以下,歡迎民眾購票入場享受音樂。

