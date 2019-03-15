阿北又開唱！力挺杜鵑花音樂節 柯P現身唱歌

2019-03-15 21:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市杜鵑花音樂節今年已舉辦第3年，年年受到好評，自昨天（14日）活動起跑開始，就吸引不少民眾到場，台北市長柯文哲今晚也現身，感受音樂的魅力。凱擘大寬頻台北市總經理王建文說，主辦單位為回饋市民，特別推出在3月28日、4月4日兩場西洋老歌樂團表演，歡迎民眾來聆聽。

「2019台北杜鵑花音樂節」自昨天起至4月6日止，由凱擘大寬頻的陽明山、金頻道、新台北、大安文山等4家有線電視公司主辦，今年結合公館等地10家Live House業者、32組在地樂團，除了現場表演，還有音樂講座、音樂電影放映等活動，

今年演出的樂團不容小覷，包含括剛獲得金音獎最佳樂團的「無妄合作社」、受邀參與美國南方音樂節的「I Mean Us」、金曲獎最佳樂團入圍的「先知瑪莉（Mary See the Future）」與「甜約翰」等，2019台北杜鵑花音樂節開跑第一天，便吸引不少民眾到場。

台北市長柯文哲今晚到現場支持，甚至還開金口唱歌，他在致詞時說，30年前的歌星都是台灣歌星紅到國外，但現在盛況不再，他認為台灣應培養音樂人才，包括西餐廳等，應該要有更多人演唱，才能讓台灣出現更多鳳飛飛、鄧麗君這種的巨星。

觀傳局表示，Live House是台北的特色，出了不少優秀的在地社團，如今台北杜鵑花音樂節已有名聲，是獨立樂團年度重要盛事。

凱擘大寬頻台北市總經理王建文說，主辦單位為回饋市民，特別推出在3月28日、4月4日兩場西洋老歌樂團表演，以前Live House主要都是年輕人關注，這次在規劃時，希望能夠擴大年齡層，讓年紀較大的民眾也可以到場聆聽，藉此養成各年齡層的聽歌習慣。

觀傳局指出，2019台北杜鵑花音樂節為售票活動，但兩場西洋老歌樂團表演，市民可免費索票，另外有15場表演，售票在200元以下，歡迎民眾購票入場享受音樂。

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