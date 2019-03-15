高血脂亂吃丈夫的降血脂藥 婦人罹橫紋肌溶解症

2019-03-15 22:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕降血脂藥別亂吃！台中一名40歲婦人2年來全身肌肉痠痛、無力，復健、擦藥無效，上月就醫診斷竟是罹患橫紋肌溶解症，醫師一問之下原來她之前健檢有高血脂，嫌麻煩不就醫，直接拿丈夫囤積的降血脂藥服用，不知道該藥副作用有橫紋肌溶解、會傷腎，得不償失。

台中醫院藥師侯芳敏指出，這名患者的先生有高血脂問題，長期服降血脂藥，2年前健檢也發現有高血脂，卻直接拿先生沒吃完、囤積的降血脂藥來吃，結果肌肉痠痛一直沒好，上個月才就醫骨科，抽血檢驗腎功能、CPK（肌酸激酶）等檢測，發現CPK高達1萬IU/L （正常值30-180 IU/L），被醫師診斷罹患橫紋肌溶解症。

侯芳敏說，降血脂藥很多種，王太太服的是史他汀類，副作用有極少數會橫紋肌溶解，有些人體質不適合，她立即停藥，3天後CPK就降到88IU/L，但肌肉痠痛要完全痊癒，則要停藥2、3個月後，另外婦人也治療橫紋肌溶解症，症狀大幅改善。

台中榮總介入性心血管科主任李文領指出，高血脂分為三酸肝油脂或低密度膽固醇過高，使用降血脂藥物不同，機轉療效也不同，不能亂吃，必須對症下藥，而史他汀類的降血脂藥物主是要降低膽固醇，作用於肝臟，以減少膽固醇合成，依患者體質、症狀，開立的強效或弱效，和劑量都不同，吃少了療效差，吃多恐傷肝腎。

李文領說，史他汀類降血脂藥物，一般高血脂患者服用後不太有副作用，雖然導致橫紋肌溶解症很少見，但仍可能發生，因此開藥前，醫師都要仔細評估患者年紀、肝腎功能、有無冠心病，服藥後也要追蹤監測，如有不適就要調整藥物。他也提醒像降高血藥、治療冠心病的降血小板抑制劑等，也不能拿別人的藥亂吃。

台中醫院藥師白乙妘也說，吃不完的藥物不應囤積，也不能分享共食，過期或非對症的藥更別亂吃，以免治病不成，反而傷身，也曾有一名媳婦拿感冒藥抗組織胺給公公吃，結果公公尿滯留、尿不出來掛急診，提醒不使用或過期藥也不可亂丟，管制藥品要拿回開立的醫療院所，而一般藥丸、藥水、藥粉要放入夾鍊袋，以咖啡渣、查葉渣、擦手紙吸附後，再丟棄置垃圾袋回收，空瓶則進行塑膠類回收。

要注意的是剩藥也應判斷是否為「抗癌藥」、或「管制藥品」（麻醉藥品），若是需特別交回原開立處方的醫療院所回收。

侯芳敏也另外提供3原則給民眾參考。

1：珍惜尚可使用的藥品。家中若有剩餘藥品屬於「還在使用」且也「還在有效期間內」的藥品，請於回診時，告訴主治醫師，請醫師減少該藥品處方數量。

2：將過期或不能使用之藥品做適當的處理。

3：開立處方藥品像胰島和感冒糖漿，氣喘噴霧藥品開始是2瓶半，醫師都開立3瓶，如果是慢處就會有多餘的剩藥，請下次回診時可以告知醫師您還有剩藥，不用再開立，還有如果它院有開立的藥品一定要告知醫師不要重覆開立，或是請醫師利用雲端藥歷查詢是否同藥理的藥就不要重覆開立使用，否則易造成的副作用和肝腎的負擔。

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