申請入園、入山及山屋一次搞定 全國登山單一入口網暑假前上線

2019-03-15 19:47

〔記者陳昀／台北報導〕全國登山單一入口網暑假前上線！現行登山服務分散在不同管理單位，內政部已啟動系統整合，預計6月底前開放「全國登山單一入口網」，讓山友在同一個網站一次申請入園、入山及山屋等服務，內政部也正檢討登山管制路線，完成路線指示標誌等輔助設施後，將逐步開放管制山域，讓民眾更容易親近山林。

內政部指出，現行登山服務分散在不同管理單位，像是營建署管國家公園，林務局管國家森林遊樂區及山屋、山莊申請，警政牽涉入山管制等，為了便民，今年暑假前會建置完成單一入口網，整合山屋申請、國家公園入園申請及山地管制區入山申請等。

內政部指出，目前進入「國家安全法」規定的山地管制區，仍需申請入山許可，但修正草案經過立法院朝野政黨協商，通過取消國家公園入山管制，鬆綁規定改採「報備制」，三讀後就能上路，但進入國家公園的生態保護區，仍應依「國家公園法」申請入園，並有承載量管制。

內政部表示，因天災導致崩塌毀損或路跡不明的管制山域，管理單位將協同民間專業登山團體，儘速完成探勘尚未開放的登山路線，完成路線指示標誌等安全輔助設施後，逐步對具有登山經驗、裝備齊全的山友開放。

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